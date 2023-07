Zehntausende demonstrieren in Israel für und gegen geplante Justizreform

Meldungsarchiv - 23.07.2023 22:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: In Israel sind am Abend wieder Gegner und Befürworter der umstrittenen geplanten Justizreform auf die Straße gegangen. In Tel Aviv kamen laut Medieninformationen etwa 50.000 Unterstützer der Reform zusammen. In der Hauptstadt Jerusalem demonstrierten demnach bis zu 100.000 Menschen, die das Vorhaben der rechts-religiösen Regierung unter Premier Netanjahu ablehnen. Das Parlament hat heute eine Marathonsitzung begonnen, um abschließend über ein Kernelement des Justiz-Umbaus zu beraten. Ergebnisse sind frühestens morgen zu erwarten. Das Gesetz ist Teil eines größeren Pakets, das Kritiker als Gefahr für Israels Demokratie sehen. Auch Staatschef Herzog hatte am Abend bei einem Treffen mit Regierungschef Netanjahu nach eigenen Angaben noch einmal versucht, einen Kompromiss zwischen Regierung und Opposition zu erreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2023 22:30 Uhr