Zehntausende demonstrieren in Frankreich gegen Sicherheitsgesetz

Strenger Lockdown soll spätestens am Mittwoch beginnen

Berlin: Angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland müssen sich die Menschen auf einen strengen Lockdown noch vor Weihnachten einstellen. In einer halben Stunde wollen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Merkel per Videokonferenz über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie beraten. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die verschärften Regeln spätestens am Mittwoch in Kraft treten sollen. Ein Entwurfpapier sieht vor, den Einzelhandel bis zum 10. Januar größtenteils zu schließen, allerdings gibt es zahlreiche Ausnahmen. So bleiben etwa Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken geöffnet. Offenbar soll auch der Verkauf von Pyrotechnik generell untersagt werden, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Das Robert-Koch-Institut hat in der Früh 20.200 neu registrierte Corona-Infektionen gemeldet - gut 2.400 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 169,1.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.12.2020 09:30 Uhr