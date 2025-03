Zehntausende demonstrieren in der Türkei gegen Festnahme von Imamoglu

Istanbul: Den vierten Abend in Folge sind in der Türkei zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Festnahme des Erdogan-Rivalen Imamoglu zu protestieren. In den Metropolen Istanbul und Ankara gab es Demonstrationsmärsche. In Istanbul warfen unserer Korrespondentin zufolge einzelne Demonstranten Böller; die Polizei setzte Tränengas ein. Imamoglu ist am Vormittag noch einmal stundenlang verhört worden. Am Abend wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Der CHP-Politiker steht unter anderem unter Terrorverdacht. Kritiker sehen dahinter den Versuch der Regierung, einen politischen Kontrahenten auszuschalten.

