Zehntausende demonstrieren gegen Rechtsruck in Deutschland

Berlin: In mehreren deutschen Städten haben Menschen heute friedlich gegen einen Rechtsruck in Deutschland demonstriert. Am Brandenburger Tor in Berlin sind laut Polizei zur Stunde rund 30.000 Demonstranten versammelt. Verschiedene Organisatoren hatten zu einem "Lichtermeer" aufgerufen. Zuvor hatten in Köln etwa 40.000 Menschen friedlich demonstriert. In Aschaffenburg, wo am Mittwoch zwei Menschen durch einen Messerangriff getötet wurden, versammelten sich rund 3.000 Bürger. Das "Bündnis Aschaffenburg ist bunt" hatte die Kundgebung organisiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 18:00 Uhr