Zehntausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Düsseldorf: Auch heute haben bundesweit wieder Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die größte Kundgebung fand in Düsseldorf statt: hier nahmen bis zu 100.000 Menschen teil. Auch in Bayern gingen Tausende gegen Hass, Hetze und Ausgrenzung auf die Straße. In Hof zogen 6.000 Menschen durch die Fußgängerzone - weit mehr als die Organisatoren von der Grünen Jugend erwartet hatten. Im unterfränkischen Kitzingen protestierten mehr als 1.000 Menschen gegen Rechtsextremismus, angemeldet waren nur 50. Schüler eines örtlichen Gymnasiums hatten die Kundgebung organisiert. Auch in Schweinfurt, Passau, Straubing und Ingolstadt kam es zu Demonstrationen mit jeweils mehreren Tausend Teilnehmern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 22:00 Uhr