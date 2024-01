Zehntausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Düsseldorf: Auch heute haben bundesweit wieder Zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die größte Kundgebung fand in Düsseldorf statt. Dort zogen nach Polizei-Angaben in der Spitze 65.000 Menschen durch die Innenstadt, an der Hauptkundgebung auf den Rheinwiesen nahmen demnach sogar 100.000 Menschen teil. Bei einer Demonstration in Osnabrück mit 25.000 Teilnehmern warnte Verteidigungsminister Pistorius vor der AfD. Diese wolle zurück in die dunklen Zeiten des Rassenwahns und des Unrechts, sagte der SPD-Politiker. Innenministerin Faeser sprach von menschenverachtenden Plänen rechtsextremer Netzwerke. Deren Ideen knüpften an Wegbereiter der NS-Tyrannei an. Bundesweit wurde am heutigen Holocaust-Gedenktag an die Opfer des NS-Regimes erinnert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 18:00 Uhr