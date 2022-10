Zehntausende demonstrieren für soziale Sicherheit

Nachrichtenarchiv - 22.10.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zehntausende Menschen sind heute in mehreren Großstädten für soziale Sicherheit und eine nachhaltige Energiepolitik auf die Straße gegangen. In Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart, Dresden, Hannover und Düsseldorf äußerten die Demonstranten zugleich Solidarität mit der Ukraine. Von der Bundesregierung forderten sie eine sozial gerechte und nachhaltige Politik. Die Ampel-Regierung müsse zugleich die Weichen stelllen, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu beenden. Zu den Demonstrationen, an denen deutschlandweit rund 24.000 Menschen teilnahmen, hatten zahlreiche Organisationen aufgerufen, darunter die Gewerkschaft ver.di, Umwelt- und Sozialverbände und Fridays For Future.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2022 16:00 Uhr