Zehntausende demonstrieren erneut gegen Rechtsextremismus

Berlin: Für Demokratie und gegen Rechtsextremismus haben in mehreren deutschen Städten heute wieder tausende Bürger demonstriert. In der Hauptstadt findet zur Stunde eine Kundgebung vor dem Reichstagsgebäude statt. Die Polizei zählte zwischenzeitlich 150.000 Teilnehmer. Die Sicherheitskräfte mussten die Zugänge zu dem Areal einschränken. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel seien sehr voll, hieß es von der Polizei. In Freiburg versammelten sich laut Behördenangaben etwa 20.000 Personen zu einem Protestzug durch die Innenstadt. Die Teilnehmer hielten Transparente hoch mit der Aufschrift "Deutschland bleibt bunt". Zu der Veranstaltung aufgerufen hatten mehr als 300 Organisationen, darunter Kirchen, Gewerkschaften und der Fußball-Bundesligist SC Freiburg. Auch in Bayern gibt es Protestaktionen, unter anderem in Augsburg und Nürnberg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2024 15:15 Uhr