Zehntausende demonstrieren erneut gegen Rechtsextremismus

Wiesbaden: Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gehen weiter, auch am Abend haben sich wieder zehntausende Menschen bundesweit an Kundgebungen beteiligt. In Wiesbaden versammelten sich mehr als 12.000 Menschen, in Nordrhein-Westfalen kamen bei mehreren Veranstaltungen etwa 15.000 zusammen. In Kempten im Allgäu waren es laut Polizei mehr als 1.700 Demonstranten. Auch für heute sind wieder Proteste angekündigt, etwa in Fürth und Füssen. Bundesinnenministerin Faeser kündigte an, die Finanzierung rechtsextremer Netzwerke stärker zu prüfen. Dazu erklärte sie, niemand, der an rechtsextreme Organisationen spende, sollte sich darauf verlassen, unentdeckt zu bleiben. Faeser will dafür Parteien und Vereine genauso ins Visier nehmen wie Unternehmer oder Privatpersonen. Der Verfassungsschutz habe dafür seine Ressourcen und Fähigkeiten zuletzt stark ausgebaut, sagte Faeser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 08:00 Uhr