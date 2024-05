Zehntausende bei Trauerfeiern für den iranischen Präsidenten

Teheran: In der iranischen Hauptstadt nehmen zehntausende Menschen Abschied vom tödlich verunglückten Präsidenten Raisi. Der Leichnam ist in einer Moschee aufgebahrt. Der geistliche Führer Ayatollah Khamenei spricht die Gebete für Raisi. Trauergäste sind aus der Türkei und Pakistan gekommen. Auch ein Vertreter der palästinensischen Terrormiliz Hamas ist nach Informationen unserer Korrespondentin vor Ort. Westliche Staaten halten sich fern. Raisi galt als Hardliner des iranischen Regimes und wird für die Ermordung von tausenden Oppositionellen verantwortlich gemacht. Er war am Sonntag mit seiner Delegation bei einem Hubschrauberabsturz im Nordwesten des Iran ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 08:00 Uhr