Zehntausende bei Faschingsumzügen in Bayern

Würzburg: Bei Sonne und recht milden Temperaturen haben zehntausende Menschen in Bayern die Faschingsumzüge gefeiert. In Würzburg fuhren zahlreiche Motivwagen durch die Innenstadt. Laut Polizei säumten rund 100.000 Menschen die Straßen. Drei von ihnen wurden durch Pyrotechnik leicht verletzt. In Nürnberg versammelten sich etwa 60.000 Menschen in der Innenstadt, um den "Gaudiwurm" zu begleiten. Weitere Umzüge gab es in Bayreuth, Coburg und Forchheim sowie in der Oberpfalz. Allein in Neustadt an der Waldnaab beteiligten sich mehr als 100 Prunkwagen und Fußgängergruppen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2025 17:30 Uhr