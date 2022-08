Zehnkämpfer Kaul und Sprinterin Lückenkemper holen EM-Gold

Starregisseur Wolfgang Petersen ist tot

Los Angeles: Star-Regisseur Wolfgang Petersen ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie seine Assistentin mitteilte, starb er bereits am vergangenen Freitag an Krebs. Berühmt wurde Petersen 1981 mit dem Kino-Epos "Das Boot" und der Verfilmung der "Unendlichen Geschichte". In Hollywood drehte er später Blockbuster wie "In The Line of Fire" mit Clint Eastwood, "Outbreak"mit Dustin Hoffman und "Air Force One" mit Harrison Ford. Bundeskanzler Scholz nannte Petersen einen besonderen Erzähler.

