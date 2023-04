Zehnjährige stirbt in Kinderheim in Wunsiedel wohl durch Fremdverschulden

Meldungsarchiv - 05.04.2023 13:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Wunsiedel: Die Staatsanwaltschaft hat Einzelheiten zum Fund eines getöteten Mädchens in einem Kinderheim der oberfränkischen Stadt bekanntgegeben. Demnach ist der Fundort des Mädchens auch der Tatort. Zur Herkunft des Kindes machten die Ermittler keine Angaben. Die Obduktion des Mädchens deute auf eine Fremdeinwirkung hin, heißt es und wörtlich: "Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Einrichtung, das heißt auf die Mitarbeiter und Bewohner." Nach übereinstimmenden Medienberichten stehen drei Jungen im Fokus. Die Staatsanwaltschaft hat dies dem BR bisher nicht bestätigt. Das Gelände rund um die Jugendhilfeeinrichtung in Wunsiedel ist weiträumig abgesperrt. Wie heute bekannt wurde, war die Zehnjährige bereits gestern tot in einem Zimmer des Kinderheims gefunden worden. Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2023 13:45 Uhr