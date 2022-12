Zehn Tote und viele Verletzte bei russischem Beschuss von Cherson

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst predigt zu Weihnachten gegen Resignation und Verzweiflung

Rom: In seiner Weihnachtspredigt hat Papst Franziskus an die Menschen appelliert, sich nicht von Angst und Verzweiflung überwältigen zu lassen. Mit Blick auf die vielen aktuellen Krisen rief der 86-Jährige dazu auf, wieder Vertrauen zu schöpfen. Es gebe kein Übel, keine Sünde, aus der Jesus die Menschen nicht retten will und kann, so der argentinische Pontifex. Nichtsdestotrotz zeigte sich Franziskus betrübt angesichts des Ukraine-Kriegs und anderer gewaltsamer Konflikte. Macht- und geldhungrige Menschen verzehrten in der Welt sogar ihre Nächsten, so der Papst. Und an vielen Orten werde auch heute noch Würde und Freiheit mit Füßen getreten. Franziskus stand der Messe vor, zelebrierte sie aber wegen seines Knieleidens weitgehend im Sitzen neben dem Altar. Die Christmesse fand nach zwei Corona-Jahren erstmals wieder vor rund 7.000 Gläubigen im vollen Petersdom statt.

