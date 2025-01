Zehn Tote bei Bränden in Los Angeles

Los Angeles: Den riesigen Feuern an der US-Westküste sind den Behörden zufolge inzwischen zehn Menschen zum Opfer gefallen. Medien berichten zudem von etwa 10.000 zerstörten Gebäuden. Da zwei große Brände noch nicht unter Kontrolle sind, lässt sich das ganze Ausmaß der Zerstörung allerdings noch gar nicht beziffern. Ein US-Wetterdienst schätzt den Gesamtschaden in der Region Los Angeles schon jetzt auf etwa 150 Milliarden Dollar. Die Feuer wüten derzeit vor allem in den Stadtteilen Pacific Palisades und Eaton. Heftige Winde fachen die Flammen dort immer wieder an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 08:00 Uhr