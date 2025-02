Zehn Prozent der Eltern sparen an gesundem Essen

Berlin: Neun von zehn Eltern in Deutschland wünschen sich von der nächsten Bundesregierung, das Thema Kinderarmut schnell anzugehen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage für die Hilfsorganisation "Save the Children". Demnach macht sich ein Sechstel der Mütter und Väter große Sorgen, die Grundbedürfnisse der Familie nicht mehr decken zu können, also nicht genug Geld für Kleidung, Miete oder Essen zu haben. Ein Zehntel der Eltern gab an, häufig auf gesunde und oft teure Lebensmittel zu verzichten. "Save the Children" forderte die Politik auf, Kinderarmut nicht zu ignorieren. In einem der reichsten Länder der Welt müssten sich alle Familien gesundes Essen leisten können.

