Zehn Prozent der deutschen Bevölkerung sind mittlerweile geboostert

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mehr als zehn Prozent der Deutschen haben bereits eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten. Das hat der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Spahn per Twitter mitgeteilt. Außerdem haben sich nach Angaben des CDU-Politikers rund 450.000 Menschen in dieser Woche zur ersten Impfung entschlossen. Die Tendenz sei erfreulich steigend. - In Würzburg wird der Impffortschritt durch eine Kürzung der vorgesehenen Biontech-Lieferung ausgebremst. Statt der bestellten 5.000 Dosen des Vakzins bekommen Stadt und Landkreis nach eigenen Angaben in der kommenden Woche nur 150 Dosen. Die Impfkapazitäten können dadurch nicht wie geplant hochgefahren werden, heißt es in einer Mitteilung. Um trotzdem möglichst viele Impfungen durchzuführen, haben die Verantwortlichen andere bayerische Regionen um Impfstoff gebeten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 13:00 Uhr