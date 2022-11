Zehn Millionen Ukrainer waren nach Raketenangriffen ohne Strom

Nachrichtenarchiv - 18.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine waren nach zahlreichen Raketenangriffen gestern erneut viele Menschen ohne Strom. Laut Präsident Selenskyj betrafen die Blackouts zehn Millionen Menschen, unter anderem in der Hauptstadt, aber auch in den Regionen Odessa, Winnyzja und Sumy. In Kiew ist der erste Schnee gefallen. Der Gouverneur der Region sagte, bei bis zu minus zehn Grad werde die Situation schwierig. In Bayern warnen die Kommunen vor einer Überforderung durch weitere Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Bürgermeister der Gemeinde Abensberg und Präsident des bayerischen Gemeindetages, Brandl, sagte dem BR, man sei an der Kapazitätsgrenze angelangt. Dabei gehe es nicht nur um Unterbringung, sondern auch um Betreuung und Integration, etwa weil nicht genügend sprachgeschulte Lehrer vorhanden seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2022 10:00 Uhr