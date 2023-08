Zehn Jahre Haft im Münchner Prozess um Auftragsmord

München: Im Prozess um einen geplanten Auftragsmord an einem tschetschenischen Regime-Kritiker gibt es das Urteil. Das Münchner Oberlandesgericht hat den russischen Angeklagten zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ist überzeugt, dass der Mann sich 2020 gegenüber Mitgliedern des Sicherheitsapparates in Tschetschenien bereit erklärte hatte, den Regimekritiker in Schwabmünchen bei Augsburg zu töten. Er wurde vor der Tat gefasst. Damals hatte er sich laut Anklage schon eine scharfe Schusswaffe samt Munition beschafft und eine weitere Person beauftragt, den Mord unmittelbar auszuführen. Nicht nur das Opfer selbst, sondern auch dessen in Schweden lebender Bruder sollten demnach zum Schweigen gebracht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 11:45 Uhr