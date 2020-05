Zehn Bundesliga-Fußballer und Betreuer positiv getestet

Nachrichtenarchiv - 04.05.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: In den Vereinen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga sind zehn Spieler und Betreuer positiv auf Corona getestet worden. Das teilte der Liga-Verband DFL nach insgesamt mehr als 1.700 Untersuchungen mit. Die positiven Fälle wurden den jeweiligen Gesundheitsämtern gemeldet. Die Bundesliga hatte einen umfassenden Plan zum Neustart der Liga vorgelegt und hofft auf grünes Licht vom Bund-Länder-Treffen am Mittwoch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.05.2020 18:15 Uhr