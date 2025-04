Zdk-Präsidentin Stetter-Karp hofft auf Fortsetzung der Öffnung der katholischen Kirche

Berlin: In der Trauer um den verstorbenen Papst werden auch erste Wünsche an das neue Oberhaupt der katholischen Kirche laut. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter-Karp, sagte im BR, Papst Franziskus habe die Tür für Reformen aufgestoßen, aber durchgegangen sei die katholische Kirche noch nicht. Als Beispiele nannte die Zdk-Präsidentin das Zöllibat und die Rolle der Frauen. Die katholischen Laien in Deutschland, so Stetter-Karp, seien ungeduldig. Sie hoffe auf einen neuen Papst, der wie Franziskus für Gerechtigkeit stehe. Auch die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Aigner, erhofft sich, dass der Synodale Weg fortgesetzt wird und dass weitere Reformen erfolgen. - Drei deutsche Kardinäle ziehen in das Konklave ein, das den Nachfolger von Papst Franziskus wählt - und zwar Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der Münchner Kardinal Reinhard Marx und der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki.

