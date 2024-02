ZDH-Präsident Dittrich fordert bessere Rahmenbedingungen für das Handwerk

München: Das Deutsche Handwerk sieht die Politik in der Pflicht, für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen. Zum heutigen Auftakt der internationalen Handwerksmesse in München hat ZDH-Präsident Dittrich mehrere grundlegende Änderungen angemahnt. Im BR24 Thema des Tages beklagte er, dass der Standort Deutschland derzeit nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Die Bundesregierung sei daher gefordert, mehrere - so Dittrich wörtlich - Fesseln zu lösen. Konkret fordert er den Abbau von Bürokratie, eine raschere Digitalisierung, belastbare Energiepreise sowie eine Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung. Letzteres, so der ZDH-Präsident, sei vor allem eine wichtige Stellschraube, um den Fachkräftemangel abzufedern. Zugleich müssten aber auch alle Reserven mobilisiert werden, wie etwa eine verstärkte qualifizierte Zuwanderung, um das demografische Problem in den Griff zu bekommen.

