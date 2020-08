Zapf sieht stabile Corona-Lage in Bayern

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit schätzt die Corona-Lage in Bayern derzeit als stabil ein. Wie ihr Leiter Andreas Zapf dem BR gesagt hat, sind die steigenden Zahlen in der Statistik nicht zuletzt auf vermehrte Testungen zurückzuführen. Der Shutdown habe die Ausbreitung des Virus ganz erheblich behindert. Diesen Erfolg dürfe man jetzt allerdings nicht durch laxere Schutzmaßnahmen, sorgloses Verhalten oder weniger Reisebeschränkungen gefährden, so Zapf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 09:00 Uhr