Zahlungsfrist für Trump in New Yorker Bezugsprozess läuft ab

New York: Für den wegen Betrugs verurteilten, ehemaligen US-Präsidenten Trump läuft heute die Zahlungsfrist ab. Er muss eine Summe von 457 Millionen Dollar vorlegen, bar oder in Form einer Bürgschaft. Das meiste von Trumps Vermögen ist aber in Immobilien gebunden. Sollte er heute nicht zahlen, kann die zuständige Generalstaatsanwältin seine Konten einfrieren und Immobilien pfänden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2024 05:00 Uhr