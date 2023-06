Zahlungsausfall der US-Regierung ist abgewendet

Meldungsarchiv - 02.06.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: In den USA ist der drohende Zahlungsausfall der Regierung in letzter Minute verhindert worden. Nach stundenlangen Beratungen stimmte heute Früh auch der Senat für den Schuldenkompromiss. Das Gesetz sieht vor, dass die US-Regierung wieder neue Kredite aufnehmen darf: Die Schuldenobergrenze wird bis Anfang 2025 ausgesetzt. Im Gegenzug werden die Haushaltsausgaben in den kommenden Jahren gekürzt. Dies war eine Kernforderung der Republikaner, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Wochenlange wurde über Details gestritten. Ohne die Einigung wären die USA schon am Montag zahlungsunfähig geworden. US-Präsident Biden begrüßte die Senatsentscheidung als einen großen Gewinn für die Wirtschaft und das amerikanische Volk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 07:00 Uhr