Zahlung per Smartphone ist laut Studie schneller als andere

Nachrichtenarchiv - 23.01.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Die Bundesbank sieht das Bezahlen per Smartphone auf dem Vormarsch. Im neuen Monatsbericht schreibt die Zentralbank, bisher machten vor allem junge Menschen davon Gebrauch. Demnach haben 2021 15 Prozent aller Kunden schon mit dem Handy gezahlt. Vier Jahre zuvor lag der Anteil erst bei zwei Prozent. Die Entwicklung sei auch davon abhängig, was der Handel bevorzuge und wie bequem das Zahlen sei, so die Bundesbank. Derzeit zeigen aktuelle Studien, dass eine Zahlung per Smartphone durchschnittlich elf Sekunden dauert und damit schneller ist als andere Methoden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2023 14:00 Uhr