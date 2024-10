Zahlreiche Verletzte bei mutmaßlichem Lkw-Anschlag in Israel

Tel Aviv: In Israel ist ein Lastwagen in eine Menschenmenge an einer Bushaltestelle gefahren. Dabei sind nach Polizei-Angaben mindestens 24 Menschen verletzt worden, einige davon schwer. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Opfern überwiegend um ältere Menschen, die gerade aus einem Bus ausstiegen, um ein Museum zu besuchen. Die Polizei geht mittlerweile von einem Terroranschlag aus. Der Attentäter, mutmaßlich ein palästinensischer Israeli, wurde erschossen. Bislang hat sich niemand zu der Tat nördlich von Tel Aviv bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 13:00 Uhr