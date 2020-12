Zahlreiche Verbände und Gewerkschaften begrüßen neue Corona-Beschlusse

Nachrichtenarchiv - 13.12.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zahlreiche Verbände und Gewerkschaften haben die neuen Corona-Beschlüsse positiv aufgenommen. Der Ärzteverband Hartmannbund erklärte, dass es zu einem harten Schritt keine Alternative mehr gegeben habe. Bei der Belastung des Klinikpersonals sei die rote Linie erreicht worden. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, begrüßte die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen. Die Vorsitzende Tepe kritisierte aber, die Länder hätten zu lange am Präsenzunterricht festgehalten, ohne für ausreichenden Schutz an Schulen und Kitas gesorgt zu haben. Man müsse nun sofort Szenarien für die Zeit nach den Weihnachtsferien vorbereiten. Das Zentralkomitee der Katholiken zeigte sich ebenfalls zufrieden mit den Regeln für Gottesdienste. Der Bund-Länder-Beschluss sieht neben einer Maskenpflicht auch am Platz in den Kirchen ein Abstandsgebot und Gesangsverbot vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.12.2020 16:00 Uhr