Zahlreiche Tote und Verletzte durch russische Offensive

Kiew: Seit dem Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine am frühen Morgen sind auf ukrainischer Seite bereits 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden des Landes sind unter ihnen 40 Angehörige des Militärs und mindestens 10 Zivilisten. Außerdem wurden zahlreiche Menschen verletzt. Die ukrainische Armee erklärte, dass im Osten des Landes auch 50 russische Besatzer getötet worden seien. Überdies seien sechs russische Militärflugzeuge, ein Hubschrauber und vier Panzer beschossen und zerstört worden. Der Grenzsschutz der Ukraine gab bekannt, dass die russischen Streitkräfte bereits in die Region der Hauptstadt Kiew vorgedrungen seien. Vorher habe es dort Raketenangriffe auf ukrainische Militärstellungen gegeben. Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, der Militäreinsatz werde so lange wie nötig andauern. Der Präsident der Ukraine, Selenskij, forderte eine weltweite Anti-Putin-Koalition, die Welt müsse Russland zum Frieden zwingen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 15:00 Uhr