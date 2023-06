Zahlreiche Tote und Verletzte bei Zugunglück in Indien

Meldungsarchiv - 02.06.2023 21:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Neu Delhi: Im Osten Indiens ist es zu einem schweren Unglück mit drei Zügen gekommen. Zunächst entgleiste ein Passagierzug, einige Waggons fielen auf ein angrenzendes Gleis und wurden dort von einem Schnellzug erfasst. Schließlich fuhr noch ein Güterzug in die Unglücksstelle. In jüngsten Meldungen ist von mindestens 70 Todesopfern und rund 350 Verletzten die Rede. Zahlreiche weitere Menschen könnten sich noch unter den Wrackteilen befinden, teilte die Bezirksverwaltung von Balasore im Bundesstaat Odisha mit. Derzeit versucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften, eingeklemmte Passagiere zu befreien.

