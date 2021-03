Zahlreiche Tote nach Dschihadisten-Angriff in Mosambik

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Maputo: Dschihadisten haben beim Angriff auf eine Küstenstadt im Nordosten Mosambiks zahlreiche Menschen getötet. Der Überfall begann bereits am Mittwoch. Die Kämpfer schossen wahllos auf Menschen und Gebäude, wie die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" berichtete. Tausende Menschen flüchteten in den angrenzenden Regenwald. Nach zweitägigen Gefechten übernahmen die Islamisten die Kontrolle über den Ort. Auch Hunderte Ausländer halten sich in der Stadt Palma auf - sie versuchten, sich in Hotels in Sicherheit zu bringen, die von den Dschihadisten aber ebenfalls unter Beschuss genommen wurden. In der Nähe von Palma bauen unter anderem der französische Ölriese Total und der US-Konzern ExxonMobil ein milliardenteures Projekt zur Erschließung von Flüssig-Erdgas auf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.03.2021 03:00 Uhr