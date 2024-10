Zahlreiche tote Kinder bei israelischem Angriff auf Chan Junis

Chan Junis: In der zweitgrößten Stadt im Gazastreifen sind bei einem israelischen Angriff nach palästinensischen Angaben mindestens 38 Menschen getötet worden. Laut Kliniken und der Hamas sind darunter auch zahlreiche Kinder. Das israelische Militär hat dazu noch nicht Stellung bezogen. Das UN-Kinderhilfswerk wirft Israel vor, für das Leid von Kindern im Gazastreifen verantwortlich zu sein. Sie würden dringend benötigte medizinische Behandlung auch in Ägypten nicht erhalten, weil Israel immer weniger Genehmigungen zum Passieren des Grenzübergangs Rafah erteile, sagte ein Unicef-Sprecher in Genf. Auch die Bundesregierung zeigt sich erneut schockiert über die Not der Zivilbevölkerung. Es sei wichtig, dass endlich mehr Zugang für humanitäre Hilfe im Gazastreifen ermöglicht werde, sagte Vize-Regierungssprecherin Hoffmann.

