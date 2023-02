Zahlreiche Tote bei Überschwemmungen in Brasilien

Nachrichtenarchiv - 20.02.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sao Paulo: In Brasilien sind bei heftigen Regenfällen nach Behördenangaben mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Es wird befürchtet, dass die Opferzahl in dem Bundesstaat Sao Paulo weiter ansteigt. Ein Unwetter hatte Überschwemmungen und Erdrutsche an der Atlantikküste verursacht. Dort gingen an einem Tag mehr als 600 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Wie die Behörden mitteilten, war dies mit der meiste gemessene Niederschlag in so kurzer Zeit. Häuser und Straßen wurden überschwemmt. Die Karnevalsfeiern in der Region wurden abgesagt.

