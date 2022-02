Zahlreiche Staaten bieten Ukraine militärische und finanzielle Hilfen

Nachrichtenarchiv - 26.02.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Bei einer Geberkonferenz für die Ukraine haben laut britischer Regierung rund zwei Dutzend Staaten militärische und humanitäre Hilfe zugesagt. So will etwa Dänemark schusssichere Westen und Sanitätstaschen nach Kiew schicken. Großbritannien stellt Panzerabwehrraketen zur Verfügung und bietet zudem an, logistisch zu helfen, dass die Spenden in die Ukraine kommen. Die Niederlande geben Luftabwehrraketen, Belgien Maschinengewehre und Treibstoff. Die baltischen Staaten, Polen, Rumänien, Bulgarien und Tschechien haben außerdem ein Flugverbot für russische Maschinen in ihrem Luftraum verhängt. Finanzielle Unterstützung für die Ukraine kommt aus den USA. Dort hat Präsident Biden den Weg freigemacht für Soforthilfen von mehr als 300 Millionen Euro, die Kiew für militärische Ausgaben nutzen kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 16:00 Uhr