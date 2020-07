Zahlreiche Schlauchboote kentern auf der Isar

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Innerhalb weniger Stunden sind auf der Isar gestern elf Schlauchboote gekentert. Wie das Bayerische Rote Kreuz am Abend mitteilte, gerieten dadurch mehr als 30 Menschen in Gefahr. Nur die wenigsten von ihnen gelangten demnach aus eigener Kraft ans Ufer. Ein Mensch musste mit der Seilwinde eines Hubschraubers gerettet werden. Das Rote Kreuz warnt davor, bei erhöhtem Wasserstand in der Isar zu schwimmen oder zu paddeln.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.07.2020 03:00 Uhr