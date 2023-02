Zahlreiche Menschen sterben nach Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Nachrichtenarchiv - 06.02.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaziantep: Bei schweren Erdbeben sind in der Türkei und in Syrien neuesten Angaben zufolge mehr als 170 Menschen ums Leben gekommen. Türkische Behörden sprechen von mindestens 76 Toten in sieben Provinzen und mindestens 440 Verletzten. In Syrien kamen staatlichen Medien zufolge mehr als 100 Menschen ums Leben, unter anderem in Aleppo. Das Hauptbeben hatte nach Messungen des deutschen Geoforschungszentrums Potsdam eine Stärke von 7,9. Das Epizentrum habe bei Gaziantep nahe der syrischen Grenze gelegen, die Erschütterungen waren auch im Libanon und auf Zypern zu spüren. In der Türkei wurden laut Innenminister Soylu Rettungs- und Bergungsteams aus allen Teilen des Landes mobilisiert. Er rief die Bevölkerung dazu auf, nicht mehr mit dem Handy zu telefonieren, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden können. Weil es immer wieder Nachbeben gibt, riefen Rettungsorganisationen dazu auf, beschädigte Häuser zu verlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.02.2023 07:00 Uhr