Zahlreiche Menschen sterben bei Brand in Japan

17.12.2021 06:00 Uhr

Osaka: Bei einem Brand in einem belebten Einkaufsviertel sind in der japanischen Metropole mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere weitere Person soll verletzt worden sein. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News berichtet, war das Feuer im vierten Stock eines Geschäftshauses in der Innenstadt von Osaka ausgebrochen. Im Fernsehen ist zu sehen, wie Rauch aus den Fenstern eines Hochhauses drang. Das Feuer sei bereits unter Kontrolle, heißt es. Medienberichten zufolge wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 06:00 Uhr