Zahlreiche Menschen nehmen in Rom Abschied von Papst Franziskus

Am Vormittag wurde der Verstorbene Pontifex in den Petersdom überführt. Dort ist er in einem offenen Sarg aufgebahrt. Behördlichen Schätzungen zufolge warteten am Nachmittag rund 100.000 Menschen darauf, in die Basilika zu gelangen. Am Samstag ist die feierliche Trauermesse in Rom geplant. Die komplette deutsche Staatsspitze wird daran teilnehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.04.2025 17:15 Uhr