Zahlreiche Menschen kommen bei Brückeneinsturz in Indien ums Leben

Baerbock kritisiert Kabinetts-Entscheid zu chinesischer Beteiligung am Hamburger Hafen

Berlin: Bundesaußenministerin Baerbock hat die Entscheidung des Bundeskabinetts für eine Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco an einem Terminal-Betreiber des Hamburger Hafens kritisiert. Zwar sei erreicht worden, dass Cosco mit einer Beteiligung von unter 25 Prozent keine Entscheidungen blockieren und nicht alle Geschäftsunterlagen der Betreibergesellschaft einsehen könne. Sie hätte es aber richtig gefunden, Cosco gar nicht zu beteiligen, sagte Baerbock in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Zur Begründung verwies sie auf Erfahrungen, nach denen Chinas Beteiligungen an wichtigen Teilen der Infrastruktur zu Abhängigkeiten führten, aus denen man nicht so schnell wieder herauskomme. Allerdings hatte die Bundesregierung das Terminal in Hamburg nicht als kritische Infrastruktur eingestuft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2022 19:30 Uhr