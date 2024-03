Zahlreiche Menschen beteiligen sich an Protest gegen Putin

Moskau: In Russland haben sich zahlreiche Menschen an einem stillen Protest gegen Präsident Putin beteiligt. Das Team des verstorbenen Kremlgegners Nawalny hatte dazu aufgerufen. Am Mittag sollten Regierungskritiker zu den Wahllokalen kommen, um schweigend gegen eine fünfte Amtszeit Putins zu demonstrieren. Videos und Fotos im Netz dokumentieren die Aktionen. Laut Nawalnys Team standen im ganzen Land Tausende in Warteschlangen. Der Oppositionelle Wolkow, der im Exil im Baltikum lebt, sprach von einer Explosion des Widerstands. Reporter vor Ort gehen von weniger Teilnehmern aus. Sie berichten von dutzenden Menschen, die vor den Wahllokalen anstanden. In Krasnodar im Süden soll es Festnahmen gegeben haben. In der offiziellen Berichterstattung kommen die Aktionen nicht vor. Die Wahllokale sind noch bis zum Abend geöffnet. Oppositionskandidaten waren nicht zugelassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 12:30 Uhr