Zahlreiche Menschen beteiligen sich am bundesweiten Vorlesetag

Berlin: Über eine Million Menschen nehmen heute am bundesweiten Vorlesetag teil. Der Aktionstag findet bereits zum 20. Mal statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Vorlesen verbindet". Menschen lesen zu Hause, in Kitas, Schulen oder Bibliotheken Kindern vor und machen so darauf aufmerksam, wie wichtig Vorlesen für den Bildungsweg der Jüngsten ist. Nur wer richtig lesen könne, habe Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben, hieß es von der Aktion. Zahlreiche Prominente sowie Politikerinnen und Politiker machen mit. So wollen etwa Bundesinnenministerin Faeser und Bundesfamilienministerin Paus Kindern in Berlin vorlesen. Auch FC-Bayern-Fußballer Thomas Müller ist dabei.

