Zahlreiche Kundgebungen gegen den Ukraine-Krieg in Bayern

Nachrichtenarchiv - 12.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern finden heute wieder zahlreiche Kundgebungen gegen den Krieg in der Ukraine statt. In München läuft eine Protestaktion auf dem Königsplatz, zu der nach BR-Informationen mehr als 2.000 Menschen gekommen sind. In Nürnberg treten die drei großen Konzertchöre gemeinsam am Kornmarkt zu einem Solidaritätssingen auf. Im Anschluss soll am Kornmarkt eine Demonstration stattfinden. Mehrere Vereine rufen in einer Mitteilung dazu auf, ein Zeichen zu setzen für Solidarität mit der Ukraine und gegen die Brutalität des Krieges. Die Veranstalter fordern unter anderem ein sofortiges Ölembargo gegen Russland und den vollständigen Ausschluss des Landes aus dem internationalen Zahlungssystem Swift. In Dillingen rufen verschiedene Organisationen zu einem "Spaziergang für den Frieden" auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2022 15:00 Uhr