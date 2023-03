Zahlreiche junge Menschen suchen wegen Rückenbeschwerden Arzt auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Verdi lässt Beschäftigte an bayerischen Klinken streiken

München: Die Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst treffen heute in Bayern vor allem das Gesundheitswesen. In mehr als 30 kommunalen Krankenhäusern und Bezirkskliniken legen Beschäftigte ihre Arbeit nieder, beispielsweise in Aschaffenburg, Alzenau, Bayreuth, Kempten, Landshut und Nürnberg. Der dortige Verdi-Gewerkschaftssekretär, Schmalzbauer, erklärte aber, dass der Notdienst grundsätzlich gewährleistet ist. In der Oberpfalz beteiligen sich Beschäftigte in Psychiatrien und Pflegeeinrichtungen an den Warnstreiks, aber auch die Stadtwerke und das Jobcenter Weiden. Morgen dürften Klinikbeschäftigte in weiteren Städten folgen, beispielsweise in Altötting, Bayreuth und München. In Landshut und Bayreuth werden die Busse nur eingeschränkt fahren, denn Mitarbeiter von Stadtwerken und Verkehrsbetrieben sollen die Arbeit niederlegen.

