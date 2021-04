Zahlreiche Gesetzesänderungen treten zum 1. April in Kraft

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Heute treten einige Gesetzesänderungen in Kraft: Familien, die ein Kind adoptieren wollen, haben fortan einen Rechtsanspruch auf eine umfassende Beratung, zum Teil ist sie sogar Pflicht. Wer seine praktische Fahrprüfung mit einem Automatik-Pkw ablegt, darf anschließend trotzdem auch Autos mit Gangschaltung fahren. Dafür muss er aber zehn zusätzliche Fahrstunden in einem Schaltfahrzeug nehmen. Kinder und Jugendliche sollen besser vor Gefahren im Netz geschützt werden. Große Anbieter von Spielen und Filmen im Netz müssen deshalb ab heute technische Vorkehrungen für mehr Kinderschutz treffen. Und für Beschäftigte in der Gebäudereinigung gilt ab April ein bundesweit einheitlicher Mindestlohn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 08:00 Uhr