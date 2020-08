Zahlreiche europäische Städte haben ihre Corona-Maßnahmen verschärft

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: Wegen des starken Anstiegs von Infektionsfällen haben zahlreiche europäische Städte ihre Corona-Maßnahmen wieder verschärft. In den Niederlanden gilt ab kommendem Mittwoch in Amsterdam und Rotterdam eine Maskenpflicht für belebte öffentliche Orte. Auch in Nord-, Süd und Zentralfrankreich wird in vielen Städten spätestens ab kommender Woche eine Maskenpflicht gelten. Wie in anderen europäischen Ländern steigt die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich derzeit stark an. Im Norden Englands dürfen sich in mehreren Städten Mitglieder verschiedener Privathaushalte nicht mehr in Innenräumen treffen. Gesundheitsminister Hancock sagte, er führe die Regeln schweren Herzens wieder ein, weil viele Menschen nicht ausreichend Abstand gehalten hätten.

