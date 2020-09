Zahlreiche europäische Länder verschärfen Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 19.09.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Zahlreiche Länder in Europa haben angesichts rasant steigender Corona-Neuinfektionen ihre Maßnahmen verschärft. Frankreich meldete mit mehr als 13.200 neuen Fällen binnen 24 Stunden den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie. In Großbritannien sagte Premierminister Johnson, er habe schon seit einigen Wochen vor einer zweiten Welle gewarnt, jetzt sehe man sie auf die Briten zukommen. In Spanien wurde die Marke von 600.000 bestätigten Ansteckungen überschritten. In Madrid dürfen viele ihre Stadtviertel nur noch verlassen, wenn sie zur Arbeit oder zum Arzt gehen oder Kinder zur Schule bringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.09.2020 02:00 Uhr