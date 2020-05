Zahlreiche europäische Länder lockern ihre Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Mehrere europäische Länder lockern dieser Tage die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In Österreich dürfen die Menschen ab heute auch ohne triftigen Grund, das Haus verlassen. Die Abstandsregelungen bleiben allerdings bestehen. In Spanien dürfen die Menschen von morgen an erstmals nach sieben Wochen wieder im Freien spazieren gehen oder Sport treiben. In Portugal öffnen ab Montag nach sechswöchigem Ausnahmezustand wieder Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 200 Quadratmetern. In Frankreich entschied das oberste Verwaltungsgericht des Landes, erwachsene Franzosen dürften auch wieder mit dem Fahrrad fahren. Polen hat derweil die Auflagen für Pendler an der Grenze gelockert. Wie Ministerpräsident Morawiecki auf Facebook mitteilte, müssen Polen, die in Deutschland, der Slowakei, Tschechien oder Litauen tätig sind, ab Montag nach einer Rückkehr nicht mehr in Quarantäne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.05.2020 08:45 Uhr