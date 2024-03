Zahlreiche deutsche Städte beteiligen sich an Earth Hour

Berlin: Deutschlandweit haben sich am Abend wieder zahlreiche Städte und Gemeinden an der "Earth Hour" beteiligt. Um 20 Uhr 30 gingen für eine Stunde an Rathäusern und Sehenswürdigkeiten die Lichter aus. In Berlin lag das Brandenburger Tor im Dunkeln, in München die Frauenkirche. Auch andere Länder in Europa machten bei der Aktion der Umweltschutzorganisation WWF mit. In Paris erloschen die Lichter am Eiffelturm, in Rom die am Petersdom und in London blieb das Riesenrad ohne Licht. Begonnen hatte die "Earth Hour" auf der Südhalbkugel der Erde. In Neuseeland wurde Harbour Bridge in Auckland dunkel, in Australien das Opernhaus in Sydney.

