Zahlreiche Denkmäler bleiben während "Earth Hour" dunkel

Berlin: Weltweit sind am Abend zur sogenannten "Earth Hour" viele Denkmäler dunkel geblieben. Auch am Brandenburger Tor wurde für eine Stunde die Beleuchtung ausgeschaltet, ebenso wie beispielsweise am Kölner Dom, am Schloss Neuschwanstein und der Münchner Frauenkirche. In Paris bleib der Eiffelturm dunkel, in Sydney das Opernhaus und in New York das Empire State Building. Gleichzeitig waren auch Privathaushalte dazu aufgerufen, um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht auszuschalten. Die Aktion hat die Naturschutzorganisation WWF ins Leben gerufen, sie soll ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2025 06:30 Uhr