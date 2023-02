Zahlreiche Demos begleiten Sicherheitskonferenz

Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am zweiten Tag der Sicherheitskonferenz sind zahlreiche Proteste und Demonstrationen in der bayerischen Landeshauptstadt angekündigt. Unter anderem wird es eine Kundgebung unter dem Motto "Gemeinsam gegen den Krieg" geben, zu der auch die ukrainische Friedensnobelpreisträgerin Olexandra Matwijtschuk erwartet wird. Bei der Konferenz werden US-Vizepräsidentin Harris und der britische Premierminister Sunak sprechen. Am Eröffnungstag hatte Kanzler Scholz die westlichen Verbündeten aufgefordert, sich den deutschen Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine anzuschließen. Der finnische Präsident Niinistö äußerte sich dazu am Abend in den ARD-Tagesthemen zurückhaltend. Finnland sei das einzige Land mit Leopard-Panzern, das nicht der Nato angehöre, und es habe eine sehr lange Grenze zu Russland. Daher könne der Beitrag zahlenmäßig nicht sehr groß sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 06:00 Uhr